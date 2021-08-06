Количество рекламных конструкций в восемь раз сократят в Ялте

Власти Ялты приняли решение сократить количество рекламных конструкций в восемь раз. Схема размещения рекламы прошла необходимые согласования и утверждена депутатами городского совета.

По словам главы администрации Янины Павленко, в Ялте имеется 800 билбордов. Предполагается, что на улицах останется лишь 103 конструкции. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Павленко уточнила, что лишь 19 рекламных носителей относятся к городу, остальные будут расположены на землях республики, в основном на Южнобережном шоссе.

Новая схема не предусматривает установку на муниципальных землях призматронов — билбордов, визуальная поверхность которых состоит из трехгранных поворачивающихся призм. В Ялте можно устанавливать билборды и световые экраны размером не более 3х4 м. Размер билбордов на трассе не должен превышать 3х6 м.

На данный момент власти дорабатывают нормативные документы, после чего места размещения рекламы выставят на торги.