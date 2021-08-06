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Врач отметила увеличение числа рожениц в период COVID-19

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Желание москвичек стать мамами не угасло, несмотря на распространение коронавируса, существенный вклад в это внес локдаун. Об этом сообщила в пятницу, 6 августа, главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Желание стать мамами, несмотря на COVID-19, не угасло. Они реализуют это свое право, и локдаун сыграл однозначно свой, на мой взгляд, существенный вклад», — сказала Лысенко на пресс-завтраке «Вызовы пандемии глазами врачей».

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Врач уточнила, что количество женщин в роддоме больницы № 52 несколько увеличилось по сравнению с обычными годами.

Вместе с тем профессор акушерства в университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти Блуменкамп в интервью изданию Algemeen Dagblad, опубликованном ранее в этот день, отметила, что беременные сами должны решать, вакцинироваться им или нет, однако они должны быть хорошо информированы о последствиях отказа от прививки. Так, по ее словам, штамм коронавирусной инфекции «Дельта» более опасен для беременных, чем другие штаммы COVID-19.

Ранее в июле директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от коронавируса для беременных безопасна и способна предотвратить тяжелые последствия COVID-19.

В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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