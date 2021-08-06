Пожилой мужчина погиб по время купания в реке под Череповцом

Под Череповцом (Вологодская область) во время купания в реке Суде утонул 69-летний мужчина. Об этом ИА FlashNord рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в дневное время в четверг, 5 августа, около деревни Владимировка. Спасатели извлекли тело погибшего пенсионера и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Точную причину гибели мужчину установят эксперты. Обстоятельства случившегося также устанавливаются.

С начала лета на территории Вологодчины произошло уже 47 трагических случаев на воде.