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Почта Банк начнет выпуск «Пушкинской карты» для молодежи

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Почта Банк стал банком-оператором программы «Пушкинская карта» для граждан России в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом в пятницу, 6 августа, рассказал президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

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«Пушкинская карта» — это банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. Карта выпускается в виртуальном формате, однако в отделении Почта Банка для заказа будет доступна пластиковая карта с уникальным дизайном.

«Пушкинская карта» — это важнейший социальный проект, направленный на поддержку молодежи и ее культурное развитие. Кроме того, это очень современный, удобный и эффективный подход. С одной стороны, он позволит молодежи приобщиться к культурным ценностям, получать новые знания и впечатления, а с другой — придаст новый импульс и поддержку всей отрасли культуры и искусства. Миллионы молодых россиян не только получат доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства за счет государства, у многих из них благодаря проекту появится первая банковская карта. Мы гордимся, что это будет именно карта Почта Банка»,— заявил Руденко.

По его словам, благодаря участию в проекте Почта Банк надеется привлечь новых клиентов из числа молодежи, став для них узнаваемым и интересным партнером.

Программа «Пушкинская карта» стартует в России с 1 сентября по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она предусматривает перечисление на карту каждому участнику финансовой поддержки от государства в размере 3000 рублей.

Получить «Пушкинскую карту» можно будет, зарегистрировавшись в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Полную афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно будет увидеть на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».

Ранее, 7 июля, министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что около 13 млн старшеклассников и студентов получат «Пушкинскую карту», с помощью которой они смогут посещать учреждения культуры.

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