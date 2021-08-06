Ущерб от пожаров превысил 11 млн рублей в Псковской области

С начала 2021 года на территории Псковской области зарегистрировано свыше 2,9 тыс. пожаров. Прямой материальный ущерб составил почти 11,8 млн рублей.

По данным МЧС., жертвами возгораний стали 58 человек. Еще 29 человек получили травмы.

В 2,47 тыс. случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Еще 169 возгораний спровоцировано нарушением правил при эксплуатации электрооборудования. В 161 случае пожар начался из-за печи. В 54 случаях речь идет о поджоге. На транспорте произошло 47 возгораний, пишет «Псковская лента новостей».

В городах и районных центрах зарегистрировано 997 пожаров. В сельской местности произошло 1926 пожаров, на них приходится ущерб в размере свыше 9,6 млн рублей.

В результате возгораний уничтожено 306 строений и 34 единицы транспорта.