Два автомобиля такси столкнулись в Москве

В Москве на Ленинском проспекте столкнулись два автомобиля такси. Об этом сообщает в пятницу, 6 августа, РЕН ТВ.

По данным телеканала, в результате ДТП пострадали три человека.

Ранее в этот день около 11:00 мск на 1070-м км трассы М-4 «Дон» столкнулись семь легковых и два грузовых автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, трое погибли, среди них двое детей, четыре человека были госпитализированы.

В тот же день автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, авария случилась на перевале Пыхта. По данным экстренных служб, пострадали 25 человек.