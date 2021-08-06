Глава Томской области просил усилить контроль за ремонтом дорог в Томске

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин попросил мэрию Томска синхронизировать работу дорожников и усилить контроль за ремонтом улиц. По словам главы региона, работы не должны создавать дискомфорт для автомобилистов и пешеходов.

Жвачкин отметил, что при одновременном ремонте проезжей части и тротуаров на улице Нахимова и проспекте Ленина недопустимо не обращать внимание на газоны. Иногда в них закапывают строительный мусор.

«Знаю, что руководство города наводит порядок, борется с раскопками, гоняет коммунальщиков, расторгает контракты с недобросовестными озеленителями, но до идеальной картины в благоустройстве нам пока далеко», — цитирует Жвачкина РИА «Томск».

По состоянию на 2 августа подрядчики выполнили 78% запланированных дорожных работ. Общая стоимость ремонта в 2021 году составит около 600 млн рублей.