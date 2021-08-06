Мавриди изучил в СИЗО учебник и обманул психиатрическую экспертизу

Александр Мавриди, сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, обманул психолого-психиатрическую экспертизу, прочитав профильный учебник. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

Подобные пособия в СИЗО запрещены. Книгу по психиатрии подозреваемому в убийстве предпринимателя Владимира Муругова могла принести адвокат Мария Суркова.

Источник телеканала уточнил, что первая психолого-психиатрическая экспертиза показала невменяемость Мавриди. Однако следователи заподозрили, что он имитирует психическое заболевание, так как в ходе осмотра камеры, где содержался мужчина, был обнаружен тайник в кровати, где лежал учебник по психиатрии. По мнению следователей, благодаря этому пособию Мавриди мог подготовиться и обмануть специалистов.

«На повторную экспертизу его направили к опытнейшим экспертам Института Сербского. В том числе там указали, что подсудимый очень хитер и вновь может попытаться обмануть психиатров», — заявил собеседник журналистов.

6 августа Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. По данным «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки, и могли использовать гаечный ключ при побеге, который Мавриди, предположительно, принесла его адвокат. Кроме того, был сорван навесной замок на воротах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Как уточнял собеседник РЕН ТВ, в отношении подозреваемых по тяжким статьям так не поступают, а в случае исключения подсудимых должны помещать в одиночную камеру. По информации источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц.

Накануне побега Мавриди попросил перевести его в камеру с другими заключенными и объяснил это тем, что там находятся его земляки, приезжие из Молдавии. Там подозреваемый предоставил Денису Грозаву, Ивану Цуркану, Александру Бутнару и Николаю Тетерю (им инкриминируют больше 20 эпизодов, в частности разбойные нападения, кражи и хищение оружия) инструмент для взлома.

При этом на опубликованных кадрах побега видно четверых беглецов: всех, кроме Мавриди, подозреваемого в расправе над «колбасным королем» Маруговым, который был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре.