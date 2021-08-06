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Адвокат Мавриди прокомментировала его побег из изолятора

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Адвокат Мария Суркова, представляющая интересы Александра Мавриди, сбежавшего из изолятора в подмосковном городе Истре вместе с другими четырьмя заключенными, прокомментировала его побег 6 августа.

Она рассказала, что встречалась с заключенном на этой неделе.

«Всё было замечательно: и по настроению, и по поведению. Пока для меня непонятно, в связи с чем это произошло», — рассказала она РЕН ТВ.

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6 августа Мавриди вместе с другими заключенными сбежал из изолятора в подмосковной Истре. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. По данным РЕН ТВ, гаечный ключ для побега Мавриди могла пронести его адвокат.

По информации осведомленного источника, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

При этом, на опубликованных ранее кадрах побега было видно четверых беглецов — всех, кроме Мавриди, подозреваемого в расправе над «колбасным королем» Маруговым, который был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре.

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