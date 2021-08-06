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В Москве отреставрируют семь памятников героям Отечественной войны 1812 года

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В Москве отреставрируют семь памятников героям Отечественной войны 1812 года. Об этом в пятницу, 6 августа, заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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«Реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. Вначале специалистам предстоит изучить особенности монументов. Каждый из них уникален, поэтому требует индивидуального подхода [...] Основные работы по восстановлению памятников пройдут в 2022 и 2023 годах»,— приводятся слова Сергуниной на портале mos.ru.

Один из памятников, который предстоит отреставрировать, — Триумфальная арка. Впервые она появилась у Тверской заставы в 1814 году, позже ее перестроили, а затем разобрали. В 1966 году по решению Моссовета Триумфальные ворота воссоздали на новом месте — на Кутузовском проспекте. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения.

Кроме того, в настоящий момент идет разработка проекта реставрации бюстов Михаила Кутузова на Ташкентской улице и Кутузовском проспекте. Восстановление этих памятников запланировано на 2022 год.

Вместе с тем на 2022 год запланирована подготовка проектов реставрации поклонного креста, установленного в память о герое Отечественной войны 1812 года казачьем атамане Матвее Платове на улице Рогожский Поселок, мемориала героям Отечественной войны 1812 года в Госпитальном сквере и памятного знака «200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года» на пересечении Зеленодольской и 1-й Новокузьминской улиц.

Помимо прочего, будет отремонтирован памятник «Воинам, погибшим в Отечественную войну 1812 года» на Новокуркинском шоссе. Это обелиск из камня габбро с резными посвятительными надписями, гербом и медалью в качестве украшения. Памятный знак был установлен в 2012 году.

Наталья Сергунина также напомнила, что монументы в столице регулярно приводят в порядок. По ее словам, в ближайшие годы планируется восстановление памятников государственному деятелю Петру Столыпину, космонавту Юрию Гагарину, авиаконструктору Александру Яковлеву, композитору и дирижеру Александру Александрову, писателю Михаилу Шолохову и другим выдающимся личностям.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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