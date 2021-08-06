Неделя противодействия буллингу пройдет в школах Рязани

В Рязани в новом учебном году начнется реализация проекта «Неделя противодействия буллингу в школе». Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии 5 августа.

Как рассказала замначальника управления образования Наталья Смирнова, проект предполагает повышение компетентности педагогов в вопросах преодоления издевательств, пишет РИА «7 новостей».

Врио начальника центра по противодействию экстремизму УМВД Николай Володин в свою очередь отметил, что подразделение также занимается вопросом буллинга. Сотрудники проводят мероприятия, направленные на профилактику буллинга и суицидального поведения среди молодежи.

В июне сообщалось, что, согласно опросу, большинство российских родителей (68%) в качестве главной проблемы в воспитании детей указали социальные сети и большую трату времени на них. 17% россиян назвали главной проблемой детей — буллинг.