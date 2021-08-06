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Пенсионер лишился 600 тыс. рублей из-за мошенников в Алтайском крае

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Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении 81-летнего жителя Алтайского края. Пенсионер перечислил телефонным мошенникам 609 тыс. рублей.

Эксперт рассказала об использовании мошенниками записей телефонных разговоров

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей правоохранительной организации. Она сообщила, что пенсионеру положена компенсация за приобретенные ранее лекарственные препараты. Женщина заявила, что в отношении производителя якобы возбуждено уголовное дело. Так как пенсионер действительно приобретал названные препараты, он согласился выполнить инструкции.

Для получения компенсации мошенница предложила перечислить деньги на определенный счет. Пенсионер совершил перевод на 609 тыс. рублей, сообщает altapress.ru.

Уголовное дело возбуждено по факту крупного мошенничества с использованием служебного положения. В полиции отметили, что в марте потерпевший получал от участкового памятку о видах дистанционного мошенничества.

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