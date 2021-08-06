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Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с «Газелью» в Липецкой области

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В Усманском районе Липецкой области при столкновении «ВАЗа» и «Газели» погиб человек, еще двое госпитализированы. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла 5 августа в селе Кировка. По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-2107 потерял управление, машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Газель». Последняя от удара перевернулась, а «семерка» была сильно повреждена.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте. Его пассажир, а также водитель «ГАЗа» получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее 6 августа сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в ДТП с участием девяти автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Участниками аварии стали семь легковых и два грузовых автомобиля.

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