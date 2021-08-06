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РКН разблокировал портал Genius после удаления запрещенного контента

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Роскомнадзор разблокировал в России музыкальный портал Genius, после того как он удалил запрещенный российским законодательством контент. Об этом 6 августа сообщается на сайте регулятора.

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На каких условиях регулятор может разблокировать ресурс

«5 августа Роскомнадзор после удаления ресурсом Genius.com размещенной на его площадке запрещенной информации, снял блокировку с музыкального портала», — сообщает ведомство.

Ранее в адрес администрации портала были направлены требования удалить запрещенные материалы с пропагандой экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотическим и суицидальным контентом. Основанием для требований Роскомнадзора явились судебные решения, решения Роспотребнадзора и МВД России.

Администрация сайта своевременно требования не исполнила и запрещенные материалы не удалила, что стало основанием для внесения 30 страниц сайта Genius.com в Единый реестр запрещенной информации. С 26 июля ресурс для российских пользователей был заблокирован.

В РКН уточнили, что после введения ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенные материалы и проинформировала Роскомнадзор о выполнении законных требований ведомства.

После проведенной проверки ресурс был разблокирован.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Уточнялось, что решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ из-за связи с организациями, признанными нежелательными на территории России. До этого, 15 июля, в список иностранных агентов были внесены главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и журналист Максим Гликин.

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