Карантин по бешенству ввели в одном районов Татарстана

В Пестречинском районе Татарстана выявили новый случай бешенства животных. Указ о введении карантина на территории муниципалитета подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Очаг заболевания зафиксирован на территории Конского сельского поселения. Для предотвращения распространения бешенства установлен ряд ограничительных мероприятий, пишет ИА «Татар-информ».

В населенном пункте запрещено лечить больных восприимчивых животных, ввозить, вывозить и перемещать тех, кто не получил прививку, а также проводить сельхозярмарки.

Карантин продлится в течение 60 дней после выявления и убоя последнего животного с подозрением на бешенство.