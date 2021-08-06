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Климов опроверг информацию о введении локдауна после выборов в Госдуму

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Информация о том, что после выборов в Госдуму якобы может быть объявлен локдаун из-за ситуации с коронавирусом, недостоверна. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

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На заседании комиссии руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич сообщил, что перед парламентскими выборами в Сети появляется недостоверная информация о том, что голосование могут перенести, а также о введении локдауна после волеизъявления.

В свою очередь, Климов опроверг данную информацию.

«Выборы пройдут в установленные сроки, никакие локдауны никем не планируются», — заявил политик на заседании комиссии.

Ранее в этот день Климов заявил, что наблюдатели «коллективного Запада» пытались вмешиваться в выборы в России, что недопустимо. По его словам, иностранные специалисты могут свободно и независимо осуществлять свою деятельность на территории РФ, однако часто злоупотребляют законом, дающим им такое право.

4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, в том числе по линии БДИПЧ.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что огорчена решением ОБСЕ.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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