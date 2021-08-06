Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

Цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $540 за 1 тыс. кубометров. Об этом в пятницу, 6 августа, свидетельствую данные на бирже ICE Futures.

По состоянию на 11:30 мск котировки по индексу TTF составили $546,3 за 1 тыс. кубометров. К моменту открытия торгов цена составляла $542,6 доллара, а затем снижалась до $535.

По сообщениям «РИА Новости», рекордно высокие цены связаны со снижением прокачки газа через газопровод Ямал–Европа вследствие пожара на заводе «Газпрома».

Отмечалось, что возгорание на установке деэтанизации конденсата произошло в ночь на 5 августа, в настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

В связи с этим прокачка через газопровод Ямал–Европа уменьшилась почти в два раза.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые хранилища Европы. Речь шла о подземных хранилищах в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Также сократились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ, на 30–40%. Компания уменьшила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки).