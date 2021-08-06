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После побега заключенных в Подмосковье возбудили два уголовных дела

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После побега пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре было возбуждено два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора и о побеге из мест лишения свободы. Об этом 6 августа сообщили в областных ГСУ СК РФ и ГУ МВД.

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«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по городу Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В СУ сообщили также, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, в настоящее время рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега, из органов МВД в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

В региональном ГУ МВД также сообщили, что уголовное дело было возбуждено и в отношении лиц, совершивших побег, по ч. 2 ст. 313 УК РФ.

Руководство управления назначило проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции. В случае установления вины полицейских они понесут наказание в установленном законом порядке, подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители приступили к поискам беглецов, выставили дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых.

По данным следствия, 6 августа 2021 года из истринского изолятора сбежали пять человек. Среди них был обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката Александр Мавриди, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за кражи, а именно Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Как сообщили корреспонденты «Известий», заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. При этом, предположительно, они использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших. Также было опубликовано видео, на котором запечатлены заключенные во время побега.

Дежурный по изолятору майор полиции, откуда сбежали подсудимые, был задержан, пишет «Газета.ру». Отмечалось, что он без уведомления перевел обвиняемого Мавриди в камеру к соотечественникам незадолго до их побега.

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