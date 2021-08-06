Прямой эфир
Спорт
Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
Общество
В трех районах ЕАО и Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка
Происшествия
В Приморье мужчину убило ударом молнии
Мир
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Спорт
Началась церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Общество
Знакомые сообщили о госпитализации Светланы Светличной
Общество
В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде

Более 140 дворов благоустроят на юго-востоке Москвы на средства от платных парковок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-востоке Москвы в 144 дворах проведут мероприятия по благоустройству территорий за счет средств от платных парковок. Об этом в пятницу, 6 августа , сообщили «Известиям» в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП).

Все под контролем: в Москве запускают систему мониторинга такси
Инструмент позволит проверять документы водителей и не допускать переработок

Так, в округе заменят асфальт и бортовой камень, установят шлагбаумы, а также озеленят территории. Кроме того, площадка для тихого отдыха будет сооружена на улице Перерва, а на шоссе Фрезер планируется создание нового приподнятого пешеходного перехода.

Предполагается также замена асфальта и газона на Батайском проезде и установка ограждения возле рынка «Монтавр». В рамках проекта намечено и благоустройство сквера 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в районах Лефортово и Люблино установят 6 шлагбаумов. Они появятся на улицах Красноказарменная, Авиамоторная, 1-й Краснокурсантский проезд, на улицах Тихой и Люблинской — на каждый выделена субсидия в размере 100 тыс. рублей.

Вместе с тем программа благоустройства за счет полученных от платных парковок средств проходит также в Северо-Западном административном округе Москвы. Там, как сообщал «Московский паркинг», благоустроят более 40 дворов. Окончание работ, которые завершены уже на 70%, запланировано на конец лета. В то же время ремонтные работы проведут в районе Восточный. Там намечено 16 мероприятий по благоустройству.

Полученные от платных парковок деньги ежегодно распределяются между управами районов Москвы и направляются на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект жители могут на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам, добавили в организации.

В начале февраля в АМПП привели статистику использования платных парковок в столице. Так, за 2020 год ими воспользовались 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019 году. Это связано с пандемией коронавируса и периодом нерабочих дней, объявленных весной (в те недели москвичи парковались в 2,2 раза реже, чем обычно).

Всего в столице действуют 66 перехватывающих парковок возле станций метро, МЦК и МЦД. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.

По вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов)

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021