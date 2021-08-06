Более 140 дворов благоустроят на юго-востоке Москвы на средства от платных парковок

На юго-востоке Москвы в 144 дворах проведут мероприятия по благоустройству территорий за счет средств от платных парковок. Об этом в пятницу, 6 августа , сообщили «Известиям» в «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП).

Так, в округе заменят асфальт и бортовой камень, установят шлагбаумы, а также озеленят территории. Кроме того, площадка для тихого отдыха будет сооружена на улице Перерва, а на шоссе Фрезер планируется создание нового приподнятого пешеходного перехода.

Предполагается также замена асфальта и газона на Батайском проезде и установка ограждения возле рынка «Монтавр». В рамках проекта намечено и благоустройство сквера 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в районах Лефортово и Люблино установят 6 шлагбаумов. Они появятся на улицах Красноказарменная, Авиамоторная, 1-й Краснокурсантский проезд, на улицах Тихой и Люблинской — на каждый выделена субсидия в размере 100 тыс. рублей.

Вместе с тем программа благоустройства за счет полученных от платных парковок средств проходит также в Северо-Западном административном округе Москвы. Там, как сообщал «Московский паркинг», благоустроят более 40 дворов. Окончание работ, которые завершены уже на 70%, запланировано на конец лета. В то же время ремонтные работы проведут в районе Восточный. Там намечено 16 мероприятий по благоустройству.

Полученные от платных парковок деньги ежегодно распределяются между управами районов Москвы и направляются на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект жители могут на портале «Активный гражданин» или обратившись к муниципальным депутатам, добавили в организации.

В начале февраля в АМПП привели статистику использования платных парковок в столице. Так, за 2020 год ими воспользовались 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019 году. Это связано с пандемией коронавируса и периодом нерабочих дней, объявленных весной (в те недели москвичи парковались в 2,2 раза реже, чем обычно).

Всего в столице действуют 66 перехватывающих парковок возле станций метро, МЦК и МЦД. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, парковка будет бесплатной.

По вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов)