СК возбудил дело по факту ДТП с российским туристами в Турции

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное делу по факту ДТП с российскими туристами в Турции. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с российскими туристами на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«В результате произошедшего телесные повреждения различной степени тяжести получили 19 жителей Самарской области, еще трое скончались, в том числе несовершеннолетний», — добавили в Следственном комитете.

В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турции, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия, заключили в ведомстве.

2 августа в турецкой провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

3 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что троих пострадавших в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье прооперировали.

Накануне сообщалось, что четверо пострадавших в ДТП туристов остаются в больнице, один из них находится в реанимации.

В тот же день стало известно, что самолет с 10 пострадавшими в аварии россиянами приземлился в Самаре.