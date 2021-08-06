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Радимов оценил карьеру Месси в Барселоне

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Российский футбольный тренер Владислав Радимов прокомментировал в пятницу, 6 августа, карьеру аргентинского форварда Лионеля Месси в «Барселоне» и его уход из футбольного клуба (ФК).

По его словам, Месси сильно повлиял на успехи команды, но это лишь одна страница в его истории.

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«Закачивается целая эпоха, связанная с Месси. У него очень много титулов, лучший футболист современности. И начинается новый этап. «Барселона» такое уже проходила — многие футболисты выигрывали золотые мячи в ее составе. «Барселона», наверное, это больше чем Месси, и жизнь на этом не заканчивается», — рассказал тренер в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что Месси оставил грандиозный след в истории «Барселоны», но теперь будет другая жизнь.

Ранее в пятницу стало известно, что Месси огорчил тот факт, что «Барселоне» не удастся зарегистрировать его на предстоящий сезон.

Футболист решил пораньше вернуться из отпуска ради подписания контракта до 2026 года, однако его отец, Хорхе Месси, был уведомлен президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой о том, что юридически сделку оформить не удастся.

О том, что Месси не заключил новый контракт с «Барселоной», стало известно накануне, передает НСН. Отмечалось, что стороны достигли соглашения относительно нового контракта, однако он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

Контракт 34-летнего Месси с «Барселоной» истек еще 30 июня. Футболист получил статус свободного агента.

Намерение покинуть каталонский клуб Месси высказывал еще год назад из-за конфликта с руководством клуба, однако позднее объявил о решении остаться, не желая вступать в юридический спор с «Барселоной».

Отмечается, что Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 305 результативных передач. Кроме того, за это время аргентинец выиграл в составе каталонской команды 35 трофеев.

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