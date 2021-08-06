Три человека отравились угарным газом в Саратове

Три человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате отравления угарным газом в Саратове. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Сообщение медикам поступило вечером 5 августа. Двухлетняя девочка, 30-летний мужчина и 60-летняя женщина являются членами одной семьи и проживают в частном доме поселка Красный Текстильщик. Отца и дочь госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пожилая женщина от госпитализации отказалась. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В министерстве уточнили, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

2 августа сообщалось об отравлении троих детей угарным газом в Севастополе. Родители заметили, что мальчики испытывают недомогание, детей доставили в больницу. Установлено, что в доме на протяжении длительного времени работал газовый котел, который не был официально введен в эксплуатацию.