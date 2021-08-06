Эксперт счел маловероятным выплату пособий за прохождение диспансеризации

То, что предложение по пособиям за прохождение плановой диспансеризации будет поддержано правительством, маловероятно, так как это приведет к очередным затратам. Такое мнение в пятницу, 6 августа, в беседе с «Известиями» выразил председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков.

«Считаю маловероятным, что предложение по пособиям будет поддержано правительством. По данным Росстата, примерно 15 млн человек ведут здоровый образ жизни, а это может составить 15 млрд рублей компенсации», — сказал он.

Песков также добавил, что на время диспансеризации работники имеют право на один выходной раз в три года с сохранением рабочего места и среднего заработка.

«Это и так является мотивацией прогулять работу. А решение поощрять сотрудников или нет, должен принимать бизнес», — подчеркнул он.

Ранее в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации. По ее словам, своевременное прохождение плановой диспансеризации помогает выявить заболевания на ранней стадии, продлить активную жизнь и повысить ее качество.

21 июля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в 67 регионах России началась расширенная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. 7 июля Минздрав утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, при этом приоритет отдается людям, переболевшим COVID-19. Отмечается, что процедуру можно не проходить — это право, а не обязанность.

16 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 30 млн россиян прошли диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию.

В марте Минздрав России разработал проект, который предусматривает диспансеризацию раз в три года для граждан с 18 до 39 лет. Кроме того, ежегодный комплекс подобных мероприятий должны проходить россияне в возрасте от 40 лет.