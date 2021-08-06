Магадан получил федеральные средства на благоустройство парка «Маяк»

Более 292 млн рублей будет направлено на третий этап благоустройства парка «Маяк» в Магадане. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С помощью федерального финансирования будет проведен капитальный ремонт прилегающих к парку домов, в том числе обновлены их фасады. Работы завершат в 2021 году, сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства Магаданской области. Всего планируется отремонтировать четыре многоквартирных дома.

Напомним, обустройство пешеходной зоны до парка «Маяк» и смотровой площадки, где установлен памятник Высоцкому, начнется после строительства водовода на улице Нагаевской. Проект «Пешеходный Магадан» был запущен в 2018 году. В областном центре обновляют лестницы и тротуары, создают новые. Один из объектов проекта —пешеходная зона на Ново-Нагаевской.