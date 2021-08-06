Рабочий погиб при обрушении крыльца в Тверской области

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего при обрушении крыльца в Торжке (Тверская область). На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.

Инцидент произошел 6 августа в одном из местных магазинов. В результате обрушения части крыльца один рабочий погиб и один пострадал. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется опрос очевидцев. По итогам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

3 августа сообщалось о гибели рабочего при падении опоры светофора в Комсомольске-на-Амуре. По данным ГИБДД, столб рухнул, когда в него врезался эвакуатор. Опора придавила 36-летнего мужчину, который занимался в этом месте дорожными работами.