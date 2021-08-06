В Москве бабушка закрыла троих детей на балконе и ушла в магазин

Женщина в Москве закрыла троих детей на балконе и ушла в магазин. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в пятницу, 6 августа.

Инцидент произошел 4 августа в одном из домов на улице Большая Почтовая. В полицию поступило заявление, что дети заперты на балконе, они находятся одни дома.

Детей доставили в медучреждение. По словам матери детей, она оставила их с бабушкой, а та заперла их и вышла в магазин, пишет «Москва 24». Уточняется, что у двухлетнего мальчика выявили ушиб головы и гематому, он был госпитализирован. Предположительно, ребенок мог получить травму во время игры со старшими братьями.

Проводится проверка, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 6 августа следователи направили в суд ходатайство об аресте Леонида Кудрявцева, выбросившего из окна двухлетнего ребенка в Москве.

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова стало известно 4 августа. У ребенка диагностированы серьезные травмы — многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.