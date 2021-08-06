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Боец Вильданов сравнил Эльбаева с Винни-Пухом

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Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов сравнил бойца Данияла Т-34 Эльбаева с Винни-Пухом в пятницу, 6 августа.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото Эльбаева и изображение Винни-Пуха.

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«Похожи?», — подписал боец изображения, предлагая подписчикам проголосовать и определить, похож ли Эльбаев на персонажа мультфильма.

Ранее, 4 августа, Эльбаев в преддверии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» вызвал на поединок другого его участника, Дениса Вильданова, назвав его «большой мамочкой». Спортсмен заявил, что готов расправиться с Вильдановым сразу после своего поединка с Вячеславом Дациком.

3 августа Дацик назвал Эльбаева пухляшом и пообещал отправить соперника на пенсию. Таким образом он отреагировал на слова Эльбаева, который незадолго до этого назвал оппонента старичком.

Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал покажет прямую трансляцию турнира. Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Боксеры активно готовятся к предстоящему турниру.

Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся бойцы Денис Вильданов и Брюс Хлебников, а также камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

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