Соревнования с участием собак пройдут в Хабаровском крае

В Хабаровском районе Хабаровского края пройдет первый краевой спортивно-туристический праздник «Амурия». У села Сикачи-Алян 7 и 8 августа будут соревноваться спортсмены и их собаки, используя аутентичное снаряжение древних нанайских каюров, воссозданное по историческим документам.

Собака — одно из священных животных у коренных народов Приамурья, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство культуры региона. Гости праздника услышат и фестиваль живой музыки «Костры Амурии».

В июле праздник первой горбуши состоялся на пирсе Советской Гавани Хабаровского края. По данным пресс-службы районного Краеведческого музея имени Н.К. Бошняка, фольклорно-обрядовое событие проводится для сохранения национальных традиций орочей — коренного народа побережья Татарского залива. В частности, был произведен выстрел из пушки.