Опубликовано новое видео побега заключенных из изолятора в Истре

Опубликовано новое видео побега пятерых заключенных из изолятора в подмосковной Истре. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Заключенные сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии преступников.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов: это разбойные нападения, кражи и хищение оружия.

При этом, на опубликованных ранее кадрах побега было видно четверых беглецов: всех, кроме Александра Мавриди — подозреваемого в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым, который был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре.

Прокуратура Московской области установит причины и обстоятельства побега из изолятора временного содержания в Истре и даст оценку действиям ответственных лиц.