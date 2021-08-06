Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

За сутки на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск зарегистрировали пять аварий, в результате которых погибли два человека. Инспекторы ГИБДД обеспокоены обострением обстановки на дороге.

Первое ДТП произошло на 485 км трассы. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Scania. От удара иномарку выбросило в кювет. 28-летний пассажир скончался на месте, сам водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Установлено, что автомобилист за год девять раз привлекался к ответственности за различные нарушения. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Еще одна авария произошла в ночное время на территории Ярковского района. 72-летний тюменец за рулем «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Мужчина погиб.

4 августа сообщалось о столкновении двух легковых автомобилей на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Водители получили смертельные травмы. Два пассажира одной из иномарок получили травмы.