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Экс-глава управления Росимущества на Кубани осудили на 8 лет

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Суд в Краснодаре признал бывшего руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае Андрея Краснова виновным в превышении полномочий. Ему назначили 8 лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры России по ЮФО и СКФО.

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Мужчина признан виновным в совершении преступления, «предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий)».

«Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указано в заявлении.

Уголовное дело в отношении Краснова возбудили осенью 2019 года. По версии следствия, в 2016 году он заключил незаконный контракт на реализацию арестованного имущества с ООО «РегионКонсалтСервис» и обеспечил по нему реализацию денежных расчетов с использованием лицевых счетов компании.
Как уточнили в СК, средства, поступившие на счета ООО «РегионКонсалтСервис», были похищены сотрудниками компании. Таким образом бюджету РФ был нанесен ущерб на сумму более 64,7 млн рублей.

Должность руководителя управления Росимущества по Краснодарскому краю Андрей Краснов занимал в 2015-2020 годах.

В конце января следствие предъявило обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона.

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