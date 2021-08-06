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СК попросил арестовать выбросившего сына из окна москвича

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Следователи 6 августа направили в суд ходатайство об аресте Леонида Кудрявцева, выбросившего из окна двухлетнего ребенка в Москве.

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«В суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Леонида Кудрявцева»,— рассказали РЕН ТВ в пресс-службе Кузьминского районного суда.

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова стало известно ранее, 4 августа.

По имеющимся данным, у ребенка диагностированы серьезные травмы — многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.

Также стало известно, что в вечер, когда произошел инцидент, между бабушкой (тещей злоумышенника) и отцом мальчика возник конфликт. Последний в разгар ссоры решил сорвать злость на ребенке и выбросил его из окна. Как отмечается, пока мать ребенка находилась в отъезде, бабушка являлась его опекуном.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в Новосибирске женщина выбросила из окна своего годовалого сына. Как сообщила главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным, мать выкинула ребенка из окна первого этажа, а после пыталась сбежать с места происшествия, но была задержана полицейскими.

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