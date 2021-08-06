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Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине

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Руководство Украины меняется, а Крым был и остается российским. Об этом 6 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине.

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Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом» 3 августа указал, что Крым никогда не будет русской территорией, а его возвращение Украине — лишь вопрос времени.

«Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — сказал Шойгу в ответ на заявления Зеленского.

Министр обороны также рассказал анекдот, иллюстрируя свое отношение к мнению президента Украины о принадлежности полуострова.

«Есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», — сказал Шойгу.

3 августа заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отметил, что Крым с екатерининских времен исторически был частью России, а «мечтания» президента Зеленского на этот счет являются его личными переживаниями.

В тот же день глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук выразил мнение, что данные высказывания Зеленского нацелены на разжигание на полуострове межнационального конфликта. Кроме того, подобными заявлениями украинский политик демонстрирует свое дремучее историческое невежество, считает Форманчук.

Заявления Зеленского о возвращении Крыма также прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если президент Украины понимает под «любовью» водную, транспортную и финансовую блокады, которые он объявил жителям полуострова, то «это не любовь, а геноцид». Володин отметил, что пока Зеленский не прекратит военные действия в Донбассе, он не дождется любви украинского народа.

В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» посчитали, что заявления Зеленского о любви к Крыму являются «циничным пиаром». Так, в политсиле назвали странными такие рассуждения главы государства на фоне блокировки подачи пресной воды на полуостров.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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