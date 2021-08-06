Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июля

Самым продаваемым кроссовером на российском рынке в июле 2021 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5246 автомобилей, что на 26% ниже показателя годичной давности. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

На втором месте находится кроссовер Lada Niva с показателем 4555 проданных машин (+29%). Третий результат показал Renault Duster — 3408 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

В топ-5 также вошли модель Toyota RAV4, которая разошлась тиражом в 2797 экземпляров (–16%) и Vokswagen Tiguan, чьи продажи в июле составили 2302 машины (–31%).

15 июня специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какие цвета кузова выбирают мужчины и женщины при покупке нового автомобиля.

Так, самым популярным цветом является белый. За него проголосовали 26,6% мужчин и 24,3% женщин. Черный цвет также больше по душе мужчинам, чем женщинам — 21% против 16,6%. А вот серебристый, наоборот, чаще выбирают женщины (15,9%), чем мужчины (12,7%).