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Сериал «Южный парк» продлили еще на шесть сезонов

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Анимационный сериал «Южный парк» продлили еще на шесть сезонов. Об этом сообщило агентство Bloomberg 5 августа.

Создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили контракт с медиакорпорацией ViacomCBS Inc. стоимостью $900 млн, пишет REGNUM. Данное соглашение стало одним из самых дорогих в истории телевидения. При помощи сделки ViacomCBS рассчитывает ускорить прирост подписчиков.

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В течение следующих шести лет режиссеры должны будут представить шесть новых сезонов шоу, а также разработать еще 14 дополнительных фильмов. Все они будут транслироваться на платформе Paramount +, пишет сайт kp.ru. Также планируется выпустить документальную ленту и видеоигру по мотивам мультсериала.

Отмечается, что первой станет лента, действие которой развивается в мире «Южного парка». Предположительно, зрители увидят ее в 2021 году.

Многосерийный мультфильм «Южный парк» остается самым популярным телешоу на Comedy Central и одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения — он в эфире уже 24 года — с 1997 года. Сюжет разворачивается вокруг приключений четырех школьников, живущих в одноименном городке в штате Колорадо.

Пока мультсериал насчитывает 24 сезона. Согласно контракту, в 2022 году должен выйти следующий сезон «Южного парка». Последний эпизод планируется выпустить в 2027 году, отмечает телеканал «360».

В октябре 2019 года все эпизоды американского анимационного сериала «Южный парк» заблокировали в Китае после выхода серии, в которой высмеивается интернет-цензура КНР.

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