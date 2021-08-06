Главаря банды Захарова приговорили к 24 годам и 11 месяцам тюрьмы

Суд приговорил главаря банды, орудовавшей в 1990-е, Сергея Захарова к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить Захарову 24 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием части срока в виде пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима», — рассказали журналистам в суде.

Ранее, 27 июля, присяжные Мосгорсуда признали главаря банды виновным в организации убийства члена Таганской ОПГ и в устранении бывшего участника собственной банды, а также в незаконном обороте оружия. Вместе с тем присяжные оправдали его по обвинению в похищении человека, вымогательстве и ещt одном убийстве

Бывший спецназовец Сергей Захаров в 1990-е годы создал и возглавил преступную группировку, которая орудовала в Москве и Московской области. В 1995 году Захаров поручил вести слежку за членом Таганской ОПГ, а затем дал указание его убить. В 1996 году он организовал убийство бывшего члена собственной группировки «Захаровские», за его устранение члены банды получили $12 тыс.

Сергея Захарова задержали в 2001 году, в апреле 2003 года его признали виновным в бандитизме, вымогательствах, убийствах, похищении людей и приговорили к 21 году лишения свободы. В 2019 году Захаров сознался в причастности к убийству бизнесмена Коныгина и некоего Шведа из Таганской ОПГ.