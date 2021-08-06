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В Москве обсудили проблему кибербезопасности

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В Москве прошел круглый стол, посвященный угрозам в интернете. Как отмечают в МВД, работу полиции осложняет то, что проблема вышла за пределы России. По словам заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Москве Александра Половинки, наличие call-центров за границей затрудняет работу по задержанию киберпреступников и привлечению их к уголовной ответственности.

О масштабах проблемы также рассказал общественный деятель и журналист Тимофей Баженов. Он призвал к ужесточению наказания за мошенничество в интернете, сообщает телеканал «Известия». Также общественный деятель подчеркнул необходимость модернизировать не только российское, но и международное уголовное законодательство.

Другой важной темой круглого стола стала защита детей от вредной информации и кибербуллинга. Участники выразили мнение, что в школах необходимо вводить соответствующие дисциплины. В этом направлении работает программа «Мой район», которая развивает дополнительные образовательные проекты, в частности — уроки по кибербезопасности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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