Загрязнение акватории нефтепродуктами выявили у побережья Чукотки

Прокуратура начала проверку по факту загрязнения бухты Комсомольской в Провиденском районе Чукотки. В акватории обнаружен шлейф нефтепродуктов протяженностью около 1,5 км и шириной до 3–4 м.

По данным правоохранительных органов, пятно выявлено напротив участка горюче-смазочных материалов «Провидения» Чукотской торговой компании. Об этом пишет «Нефть и капитал». В администрации Провиденского городского округа уточнили, что причиной появления шлейфа стали обильные дожди. Осадки вымыли из почвы остатки нефтепродуктов, впитавшихся за годы эксплуатации участка.

«Дело в том, что участок ГСМ эксплуатируется с 50-х годов прошлого века. В те времена завоз топлива производился в бочкотаре, которая долгое время хранилась с остатками топлива на участке. В начале 2000-х годов АО «Чукотснаб» утилизировал бочки и остатки топлива. Площадку засыпали грунтом. Очевидно, что до проведения утилизации топливо всё же частично попадало в почву в результате естественного износа металлических бочек», — прокомментировал и.о. Главы Провиденского городского округа Евгений Подлесный.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды. Также прокуратура проверит организацию мероприятий по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций.

В месте происшествия организован мониторинг экологической обстановки. По предварительным данным, угрозы для местных жителей и животных нет. Вдоль берега установили боновые заграждения, береговую линию обработали сорбентами.