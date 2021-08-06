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Ставропольчан предупредили об экстремальной жаре

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В Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение в связи с повышением температуры воздуха до 40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Экстремальная жара ожидается в пятницу и субботу днем. Опасные погодные условия сложатся в том числе в восточных и северо-западных районах региона, пишет NewsTracker.

Жителям края рекомендуют оставаться дома, полностью отказаться от алкоголя, пить больше воды. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо строго соблюдать предписания врача.

Отмечается, что в связи с высокой температурой воздуха возможны повреждения линий электропередачи, аварии на подстанциях и деформация автомобильных и железных дорог.

В июне в МЧС России дали рекомендации по действиям в жару. Специалисты советуют ограничить потребление чрезмерно холодных напитков и меньше курить. Также рекомендовано выпивать не менее 2–2,5 л чая, минеральной столовой негазированной воды, подсоленной воды, прохладительных напитков. Оптимальная температура, которую следует выставлять на кондиционерах, находится в пределах 23–25 градусов.

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