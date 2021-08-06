Сбежавших из изолятора в Подмосковье начали искать в других регионах

Пятерых заключенных, сбежавших из изолятора в Истре, ищут в соседних регионах и Москве. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пятерых заключенных, которые в ночь на пятницу сбежали из ИВС в Истре, ищут в Подмосковье, Москве, а также в соседних регионах», — рассказал источник ТАСС.

Отмечается, что зона поисков может быть расширена.

Кроме того, источник заявил, что на данный момент следователи допрашивают дежурных ИВС.

«Полицейские заявляют, что не заметили побег заключенных, несмотря на шум, а обнаружили их пропажу утром во время обхода», — говорится в сообщении.

Также в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщили, что были выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. При этом, предположительно, мужчины использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших. Также было опубликовано видео, на котором запечатлены заключенные во время побега.

Как сообщает Telegram-канал «112», дежурный подмосковного ИВС вечером перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан. Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) Истры, приведшего к побегу пяти заключенных.