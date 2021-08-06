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Сбежавших из изолятора в Подмосковье начали искать в других регионах

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Пятерых заключенных, сбежавших из изолятора в Истре, ищут в соседних регионах и Москве. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пятерых заключенных, которые в ночь на пятницу сбежали из ИВС в Истре, ищут в Подмосковье, Москве, а также в соседних регионах», — рассказал источник ТАСС.

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Отмечается, что зона поисков может быть расширена.

Кроме того, источник заявил, что на данный момент следователи допрашивают дежурных ИВС.

«Полицейские заявляют, что не заметили побег заключенных, несмотря на шум, а обнаружили их пропажу утром во время обхода», — говорится в сообщении.

Также в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщили, что были выставлены дополнительные посты и заслоны на маршрутах и в местах наиболее вероятного движения и возможного появления разыскиваемых.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», они открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. При этом, предположительно, мужчины использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших. Также было опубликовано видео, на котором запечатлены заключенные во время побега.

Как сообщает Telegram-канал «112», дежурный подмосковного ИВС вечером перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан. Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) Истры, приведшего к побегу пяти заключенных.

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