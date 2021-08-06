Волейболистка Гончарова прокомментировала данные о допинге бразильянки

Российская волейболистка Наталия Гончарова выразила готовность сборной Олимпийского комитета России (ОКР) переиграть матч четвертьфинала с командой из Бразилии. Так она отреагировала на информацию о положительном допинг-тесте бразильской волейболистки Тандары Кайшеты.

«Должны быть четкие понятные правила насчет объявления о нарушениях антидопинговых правил. Если эту пробу брали 7 июля, то почему только сейчас объявили о ее результате и не отстраняли игрока раньше, до Олимпиады? Выходит, что она сыграла шесть матчей на Олимпиаде, имея положительную допинг-пробу в июле», — сказала Гончарова в беседе с «РИА Новости».

«Расстраивает, что нет четких правил. А так мы готовы вылететь обратно и с удовольствием переиграть наш четвертьфинал с Бразилией», — цитирует спортсменку «Газета.ру» .

Защита Кайшеты, в свою очередь, опубликовала заявление по данному поводу.

«Тандара Кайшета работает над защитой и сможет прокомментировать ситуацию только после того, как будет закрыто дело. Мы ценим вашу реакцию», — приводит «Спорт-Экспресс» текст публикации.

О том, что у спортсменки обнаружили положительный допинг-тест в этот же день сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии. При этом проба была взята еще до Олимпиады, 7 июля, когда спортсменка находилась в своей стране. В комитете уточнили, что волейболистка временно отстранена от дальнейших соревнований, она покинула Токио.

На Олимпиаде Кайшета отыграла все пять матчей на групповом турнире. В четвертьфинале команда Бразилии победила в матче со сборной ОКР со счетом 3:1. При этом результат данного матча не будет пересмотрен, так как положительный допинг-тест сдала только одна бразильская волейболистка.

Днем ранее российские волейболисты на Олимпиаде в Токио одержали победу над командой Бразилии и вышли в финал Игр-2020, обеспечив себе как минимум серебро. Поддержать соотечественников на матч пришли российские волейболистки, проигравшие команде Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.