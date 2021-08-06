Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19

Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19

2021-08-06 11:24:01

2021-08-06 11:24:01

2021-08-06 11:24:01

2021-08-06 11:24:01

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