Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии

В Бурятии в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек, они госпитализированы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, авария случилась на перевале Пыхта.

4 августа в Москве произошло столкновение рейсового автобуса № 750 и грузовика. В аварии пострадали 13 человек, в том числе трое детей и беременная женщина. Сообщалось, что вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал одного из пострадавших в тяжелом состоянии с места ДТП.