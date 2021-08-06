Прямой эфир
Мир
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Спорт
МОК допустил санкции против олимпийского комитета Белоруссии
Армия
Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19
Мир
Байден поручил заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр в Токио
Общество
В Истру выехала комиссия МВД для установления обстоятельств побега заключенных
Спорт
Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОКа
Мир
Вопрос о зрителях на Паралимпиаде решится после завершения Олимпиады
Общество
В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации

Источник сообщил о 14 пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бурятии в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает источник в экстренных службах.

Скорость — вето: в России выросло число ДТП с тяжелыми последствиями
Каждого четвертого ребенка из попавших под колеса сбивают на регулируемом пешеходном переходе

«По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек, они госпитализированы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот день автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, авария случилась на перевале Пыхта.

4 августа в Москве произошло столкновение рейсового автобуса № 750 и грузовика. В аварии пострадали 13 человек, в том числе трое детей и беременная женщина. Сообщалось, что вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал одного из пострадавших в тяжелом состоянии с места ДТП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021