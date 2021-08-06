Прямой эфир
Мир
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Спорт
МОК допустил санкции против олимпийского комитета Белоруссии
Армия
Шойгу заявил о полной вакцинации в армии от COVID-19
Мир
Байден поручил заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили
Спорт
Российский боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр в Токио
Общество
В Истру выехала комиссия МВД для установления обстоятельств побега заключенных
Спорт
Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОКа
Мир
Вопрос о зрителях на Паралимпиаде решится после завершения Олимпиады
Общество
В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации

Еще 335 млн рублей направят на развитие ЖКХ в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области хотят направить дополнительные 335 млн рублей на развитие ЖКХ. Поправки в бюджет обсудили 4 августа на заседании регионального правительства.

Как рассказал и.о. министра энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан, 185 млн рублей предусмотрены на программу «Чистая вода». На эти средства планируется начать реконструкцию сетей водоснабжения в селах Вышки под Ульяновском и Большая Кандарать в Карсунском районе. В 42 населенных пунктах пройдет замена аварийных участков сетей, в 14 населенных пунктах – заменены 15 водонапорных башен и отремонтировано 14 водозаборов, пишет ulpravda.ru.

Еще 30 млн рублей пойдут на модернизацию освещения в 22 муниципальных образованиях. В общей сложности будут установлены 3344 новых светильника.

На подготовку и прохождение будущего отопительного сезона выделят 80 млн рублей. По словам гендиректора Корпорации развития коммунального комплекса региона Сергея Носкова, планируется установить два новых теплоисточника в Инзе, также начнется модернизация котельной в Карсунской районной больнице. Часть средств пойдет на погашение задолженности за газ, кроме того, будет изменена схема теплоснабжения в селе Озерки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021