Еще 335 млн рублей направят на развитие ЖКХ в Ульяновской области

В Ульяновской области хотят направить дополнительные 335 млн рублей на развитие ЖКХ. Поправки в бюджет обсудили 4 августа на заседании регионального правительства.

Как рассказал и.о. министра энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан, 185 млн рублей предусмотрены на программу «Чистая вода». На эти средства планируется начать реконструкцию сетей водоснабжения в селах Вышки под Ульяновском и Большая Кандарать в Карсунском районе. В 42 населенных пунктах пройдет замена аварийных участков сетей, в 14 населенных пунктах – заменены 15 водонапорных башен и отремонтировано 14 водозаборов, пишет ulpravda.ru.

Еще 30 млн рублей пойдут на модернизацию освещения в 22 муниципальных образованиях. В общей сложности будут установлены 3344 новых светильника.

На подготовку и прохождение будущего отопительного сезона выделят 80 млн рублей. По словам гендиректора Корпорации развития коммунального комплекса региона Сергея Носкова, планируется установить два новых теплоисточника в Инзе, также начнется модернизация котельной в Карсунской районной больнице. Часть средств пойдет на погашение задолженности за газ, кроме того, будет изменена схема теплоснабжения в селе Озерки.