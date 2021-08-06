Побег заключенных из изолятора в Истре. Главное

В Истре из изолятора сбежали пятеро заключенных. Об этом стало известно в пятницу, 6 августа.

Имена сбежавших — Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. По информации источника «Известий», Цуркану был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, однако его проверяли на причастность к другим преступлениям.

Грозаву, Бутнару и Тетеря проходят по одному делу — им инкриминируют больше 20 эпизодов — это разбойные нападения, кражи и хищение оружия.

При этом, на опубликованных кадрах побега видно четверых беглецов: всех, кроме Александра Мавриди - подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.

Прокуратура Московской области также опубликовала фото из ИВС. Кадры опубликованы в канале ведомства в Telegram.

По данным корреспондентов «Известий», заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Предположительно, преступники использовали гаечный ключ при побеге, также на воротах был сорван навесной замок. Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших.

Как сообщает Telegram-канал «112», дежурный подмосковного ИВС вечером перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан. Отмечается, что в камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

При этом, как утверждает источник ТАСС в правоохранительных органах, шестиместная камера, в которую перевели Мавриди, уже была заполнена — он стал седьмым заключенным в ней.

На данный момент сбежавших ищут. В Истру уже выехала комиссия для установления обстоятельств побега пятерых заключенных из изолятора.

Бизнесмен Владимир Маругов был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Александр Мавриди и его напарник Паша Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Мавриди задержали, и в тот же день ему было предъявлено обвинение. При обыске в его квартире полиция обнаружила пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких в Москве и области.

Паша Ахмедов скрывался, но его удалось задержать 17 ноября в Татарстане.