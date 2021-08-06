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«Русатом Оверсиз» получил лицензию Ростехнадзора на сооружение малых реакторов

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АО «Русатом Оверсиз» получило от Ростехнадзора лицензию на сооружение ядерных установок на атомных станциях. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе организации.

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Документ был выдан в рамках реализации проекта сооружения наземной атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха.

Согласно лицензии, «Русатом Оверсиз» сможет сооружать ядерные установки на атомных станциях в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации. Для получения документа организация прошла необходимую проверку Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора.

«Мы достигли очередной вехи в проекте сооружения АСММ в Якутии — получили соответствующую лицензию от Ростехнадзора. Это важный шаг на пути успешной реализации проекта, окончание которого запланировано на 2028 год», — подчеркнул вице-президент АО «Русатом Оверсиз» Олег Сиразетдинов.

Как уточнили в организации, проект строительства АСММ в Якутии основывается на технологии Росатома с реакторами РИТМ-200. Они воссозданы в соответствии с многолетним опытом эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота.

Флагманский ледокол нового поколения «Арктика» с такими реакторами в осенью прошлого года вошел в состав атомного флота. В настоящее время он работает на трассах Северного морского пути.

Кроме того, шесть установок «РИТМ-200» внедрят на строящиеся ледоколы проекта 22220. В декабре прошлого года Госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха заключили соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках проекта сооружения АСММ на базе реакторной установки РИТМ-200.

Также в поселке Усть-Куйга были проведены общественные слушания по материалам оценки воздействия проекта на окружающую среду. Старт сооружения атомной станции малой мощности запланирован на 2024 год, добавили в организации.

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