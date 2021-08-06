Боец Эльбаев заявил о планах «отправить на пенсию» Дацика

Боец ММА Даниял Т-34 Эльбаев сообщил в пятницу, 6 августа, заявил о планах «отправить на пенсию» своего соперника — Вячеслава Дацика.

«Соперник как соперник, ничего нового. Просто один момент мне не нравится — что он староват. Ветеранов надо на пенсию отправить, а то он разболтался в соцсетях», — сказал он РЕН ТВ.

Кроме того, боец добавил, что планов на бой не строит, так как импровизирует на ринге.

Ранее, 3 августа, Дацик назвал Эльбаева пухляшом. Таким образом боец ответил на слова своего соперника, который ранее назвал оппонента старичком в своем Instagram. 4 августа Дацик одним ударом разнес арбуз, на который прикрепили портрет его соперника Эльбаева.

Дацик и Эльбаев проведут боксерский поединок 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», телеканал в 23:00 покажет прямую трансляцию. Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Кроме Дацика и Эльбаева на ринге встретятся бойцы Денис Вильданов, известный как Большой Папа, и Брюс Хлебников, а также камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.