Шойгу рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Прибалтике

В Риге, Таллине и Варшаве функционируют центры антироссийской пропаганды, где готовят специалистов по информационным атакам. Об этом 6 августа сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Информация сегодня стала одним из видов вооружений. В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — рассказал министр в ходе встречи с коллективом Красноярского машиностроительного завода.

По словам Шойгу, эти центры распространяют слухи, от них исходят «не самые лучшие ароматы». При этом в России не готовят таких специалистов по информационным атакам, в Европе же такие центры есть и в них проходят подготовку в том числе и «десятки» российских граждан, заметил глава Минобороны.

Шойгу указал, что западные центры следят за информационным пространством в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет» и приглашают их работать за стипендии.

Ранее, в мае, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала страны Евросоюза отказаться от безосновательных нападок на российские СМИ и незаконных действий в их адрес. Она подчеркнула, что в процессах, связанных с российскими медиа, в частности в странах Прибалтики, доминирует циничный ангажированный подход, российские СМИ также обвиняются руководством ЕС «в пропаганде, дезинформации, прочих грехах». Кроме того, в странах Прибалтики с прошлого года вводились запреты на вещание ряда российских телеканалов.

Как отмечал в июне руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью «Известиям», по части решения проблем русскоязычного населения в странах Прибалтики вообще можно наблюдать бездействие, о чем свидетельствуют поведение властей прибалтийских государств по отношению к категории русскоговорящего населения, к примеру прекращение финансирования русских школ и детских садов на территории Эстонии с 2035 года, отказ городской думы латвийского Даугавпилса награждать денежной премией победителей и призеров олимпиад по русскому языку и т.д.