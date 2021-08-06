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Опубликовано видео из камеры сбежавших заключенных в Истре

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Телеканал РЕН ТВ в пятницу, 6 августа, опубликовал кадры из камеры изолятора в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных.

На них видна обстановка в камере, расположение кроватей и другой мебели. Также показан коридор, по которому сбежали заключенные после выхода из камеры.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Сообщается, что дежурный подмосковного ИВС вечером прошлого дня перевел Александра Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из беглецов, не закрыв «кормушку». Сейчас сотрудник задержан. В камере осталось двое заключенных, которые утверждают, что спали и ничего не видели.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших. Также было опубликовано видео, на котором запечатлены заключенные во время побега.

В Истру уже выехала комиссия для установления обстоятельств побега пятерых заключенных из изолятора.

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