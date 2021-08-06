В ОМВД Истры началась внутренняя проверка после побега заключенных

После побега пятерых заключенных из изолятора в подмосковном городе Истра в ОМВД по округу была организована внутренняя проверка. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Организована внутренняя проверка», — заявил он «РИА Новости».

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в этот день. Как сообщают корреспонденты «Известий», заключенные открыли дверь камеры, отжав и скрутив замки. Преступники, предположительно, использовали гаечный ключ при побеге. Также был сорван навесной замок на воротах.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии сбежавших. Также было опубликовано видео, на котором запечатлены заключенные во время побега.

В Истру уже выехала комиссия для установления обстоятельств побега пятерых заключенных из изолятора.